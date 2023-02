Ita: compagnia e Comitato italiano paralimpico insieme per una mobilità inclusiva e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways e il Comitato italiano paralimpico (Cip) insieme per una mobilità più inclusiva, sostenibile e attenta ai diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione al mondo sportivo e ai suoi protagonisti. È questo l’oggetto dell’intesa sottoscritta oggi dall’Amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways Fabio Maria Lazzerini e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, presentata presso la sede centrale del Cip alla presenza del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e del presidente dell’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) Pierluigi Di Palma. L’accordo, nello specifico, si pone l’obiettivo di migliorare i servizi offerti alle persone con disabilità nell’ambito del trasporto aereo, partendo dalle reali necessità dei passeggeri. A tal fine viene istituito un tavolo di confronto al quale prenderanno parte i rappresentanti di Ita Airways e del Comitato Italiano Paralimpico che avrà il compito di individuare le criticità del trasporto aereo per tutte le persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, partendo dalle esperienze delle atlete e degli atleti paralimpici impegnati nelle competizioni nazionali e internazionali. La partnership tra Ita Airways e il Cip, tra l’altro, prevede anche il sostegno a tutti gli atleti paralimpici, ai dirigenti e tecnici, attraverso la possibilità di spostarsi in aereo verso le destinazioni delle proprie gare o allenamenti, con tariffe e agevolazioni dedicate. A beneficiarne saranno il Cip e tutte le Federazioni sportive dallo stesso riconosciute. Sono previste, inoltre, azioni congiunte di comunicazione e social mirate alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, a partire da quello a una mobilità senza barriere. (segue) (Com)