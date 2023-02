Ita: compagnia e Comitato italiano paralimpico insieme per una mobilità inclusiva e sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways fin dalla sua nascita, è strettamente legata al mondo dello sport, a cui è dedicata la nuova livrea dei suoi nuovi Airbus A319, A320, A220, A330 e A350, che portano il nome dei grandi campioni e campionesse della storia sportiva italiana. “La partnership con il Comitato Italiano Paralimpico concretizza e sottolinea lo stretto legame della Compagnia con le comunità del nostro Paese, lo sport e gli sportivi in particolare, e l’impegno verso l’inclusione, l’accessibilità alla mobilità e al viaggio aereo - ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, Amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways. Questa collaborazione testimonia la consapevolezza dell’importanza di fare sistema per garantire questo diritto alla mobilità di tutti, e di tutti gli atleti. Ringrazio Luca Pancalli per questo invito oggi nella sede del CIP; sono certo che questa partnership è un punto di partenza prezioso per le future iniziative di sostenibilità nello sport”. "Registro con estremo piacere l'accordo siglato da Ita Airways con il Comitato Paralimpico – dichiara Pierluigi Di Palma, presidente Enac - che certifica l'impegno della compagnia a favore dei passeggeri a mobilità ridotta. Enac è in prima linea per supportare tutti gli attori del sistema trasporto aereo, affinché si facciano promotori di iniziative come questa: dedicare attenzioni specifiche ai passeggeri disabili, significa garantire loro un diritto che non deve mai essere negato. Enac vigila affinché questo diritto sia sempre garantito. Sono varie le iniziative che da anni l'Enac porta avanti a tutela dei passeggeri, nella consapevolezza che il viaggio aereo deve essere un'esperienza accessibile a tutti, nessun escluso". “Ringrazio Ita Airways e il Comitato Italiano Paralimpico per il percorso che hanno deciso di intraprendere insieme e che avviano oggi. La collaborazione tra enti pubblici, privati e terzo settore è fondamentale per intercettare e raggiungere in modo capillare i bisogni dei cittadini – ha dichiarato il Ministro Alessandra Locatelli -, e il progetto immaginato da Ita e Cip intende avviare una ricognizione importante che segna un passo avanti e traccia un percorso per il futuro. Impegnarsi a dare risposte concrete e sempre più puntuali a tutti i passeggeri è una grande sfida che è cruciale affrontare con coraggio e convinzione. Migliorare i servizi offerti nell’ambito del trasporto aereo, garantendo accessibilità universale e comfort di volo significa anche attuare alcuni importanti principi della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità: piena partecipazione alla vita, inclusione, pari dignità. Stiamo vivendo un momento storico di importante cambiamento e abbiamo il dovere di non lasciarci sfuggire questa grande occasione, e lavorare tutti insieme per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie deve essere una priorità per tutti”. (Com)