Cospito: Foti (Fd'I), clamoroso autogol da Pd e Orlando

- "Fanno sorridere i maldestri tentativi del Pd di retrodatare le posizioni dell'ex ministro Orlando sull'abolizione del 41 bis ed anteporle alla sua visita in carcere a Cospito. Orlando si sconfessa da solo: il 7 gennaio, prima del suo incontro con l'anarchico scriveva su Twitter: 'Mi auguro che il ministro Nordio raccolga l'appello di giuristi e intellettuali e revochi il 41 bis a Cospito'. Stessa posizione ribadita il 30 gennaio dopo la visita in carcere al detenuto, insieme ai suoi 3 colleghi: 'È urgente trasferire Cospito e revocare il 41 bis'. Orlando, era quindi contrario al 41 bis per Cospito sia prima che dopo averlo visto di persona. Lui e il Pd si sono appena fatti un altro clamoroso autogol. Verba volant scripta manent". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.(Com)