Ambiente: Mase, per sostenibilità e minore impatto arriva responsabilità estesa di produttore tessile (2)

- Il regime di responsabilità estesa prevede che il produttore si faccia carico "del finanziamento e della organizzazione della raccolta, dell’avvio a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti tessili". Il produttore potrà adempiere agli obblighi mediante la costituzione di un sistema di gestione "in forma collettiva o individuale". Lo stesso produttore assicura idonei mezzi finanziari e organizzativi per realizzare una "capillare rete di raccolta de rifiuti tessili sul tutto il territorio nazionale", attraverso i sistemi di gestione e in accordo con gli Enti d’ambito, così come "lo sviluppo di sistemi di raccolta selettivi per incrementare la qualità delle frazioni tessili". Il versamento di un "contributo ambientale", "non dovrà superare i costi necessari per fornire il servizio di gestione dei rifiuti in modo efficiente e dovrà favorire l’innovazione orientata verso modelli di economia circolare". (segue) (Com)