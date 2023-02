Roma: De Priamo-Masi (Fd'I), Gualtieri scopre oggi disagi Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di Agenzia Nova è uno dei capisaldi della società e della nostra democrazia" Andrea De Priamo

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- Dopo gli articoli di questi giorni sui presunti certificati falsi nella Polizia Locale il sindaco trova la soluzione: ci pensi il Governo. Appare curioso che si accorga proprio ora che il corpo della Polizia Locale di Roma Capitale è vecchio. Lo dichiarano il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo e la consigliera capitolina di Fratelli d’Italia Mariacristina Masi. "La legge di stabilità gli avrebbe permesso di assumere quei 1.000 agenti - aggiungono - che ora chiede allo Stato, ma le scelte fatte sono state altre e senza tenere minimamente conto dei disagi e delle esigenze della Polizia di Roma Capitale. Non pensi il sindaco, insieme a tutta la sinistra romana, che l’unica soluzione al problema sia scaricare la colpa sul personale, che per età è naturalmente soggetto all'insorgere di patologie che ne limitano alcune attività. Il problema non si risolve mettendo agenti anziani e usurati per le strade di Roma, anzi così facendo l'Amministrazione Comunale si espone così ad una valanga di ricorsi. Si faccia una seria programmazione e si facciano i controlli doverosi senza però infangare l’immagine della Polizia di Roma Capitale e delle tante persone che lavorano con sacrificio per la nostra città". (Com)