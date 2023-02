Perù: proteste anti governative, sospese operazioni minerarie a Las Bambas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione arrivava nelle ore in cui il Parlamento sospendeva, una volta di più, il dibattito sulla legge per anticipare le elezioni generale ad ottobre del 2023, una delle richieste che i manifestanti portano avanti dal 7 dicembre. Per questo, il governo del Perù ha depositato in Parlamento la proposta di legge promessa dalla presidente, Dina Boluarte, per anticipare le elezioni generale ad ottobre del 2023. "Mi dispiace che il Parlamento non abbia il progetto di legge perché peruviani e peruviane possano eleggere democraticamente le loro autorità nel 2023", si legge in un messaggio della presidenza peruviana. Boluarte ha invitato il parlamento ad esaminare la proposta di legge col "senso di responsabilità e di urgenza che chiede il Paese". La proposta di legge, depositata dal presidente del Consiglio Alberto Otarola, prevede inoltre la cessazione del mandato presidenziale al 31 dicembre 2023, due giorni dopo la fine di quello del parlamento. (segue) (Brb)