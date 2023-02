© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi meraviglio che telefonate minatorie verso esponenti di governo e verso Bologna siano pervenute proprio al giornale della città, 'Il Resto del Carlino', presidio permanente di democrazia e libertà. Come ho avuto modo di dire recentemente, l'unica strada che l'Italia non può permettersi di intraprendere è quella di cedere al ricatto dei violenti". Lo scrive in una nota il senatore Pier Ferdinando Casini.(Com)