Sindacati: Landini, dobbiamo continuare a manifestare e riempire le piazze

- Dopo le elezioni del 25 settembre "è successa una cosa importante che è quella della manifestazione del 5 novembre. Siamo riusciti a riempire quella piazza come da un po' non avveniva" e "quella piazza si è riempita non solo perché lo hanno chiesto Cgil, Cisl, e Uil ma perché tutto il mondo associativo laico e cattolico ha sentito la necessità di essere in piazza". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel suo intervento al settimo congresso della Cgil di Roma e del Lazio in corso ora al centro congressi Frentani di Roma. "Non c'è nessuna forza politica che è in grado di mettere insieme persone, non solo per domandare la pace ma con la consapevolezza che essere contro la guerra è un nuovo modello di giustizia sociale - ha spiegato Landini -. Quella manifestazione se si ferma lì è una bellissima giornata che è finita ancora prima di cominciare. Quella giornata deve continuare, e cominciare a lavorare dai territori". (Rer)