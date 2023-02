Cultura: Mic, presentato "Viva Verdi", concerti per sostenere progetto casa-museo compositore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le fondazioni lirico-sinfoniche - ha affermato il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi - hanno saputo cogliere al meglio l'importanza di questa iniziativa, capace di raccogliere le migliori energie della Nazione per un nobile scopo: assicurare la memoria di uno dei massimi compositori italiani e di un protagonista del nostro Risorgimento". "La media partnership - ha osservato il direttore di Rai Cultura, Silvia Calandrelli - non fa che evidenziare ulteriormente la vocazione del servizio pubblico nel portare a tutti i telespettatori lo straordinario patrimonio di cui è depositario il nostro Paese. Con l'iniziativa su Villa Verdi, e in particolare con il concerto che trasmetteremo in diretta su Rai5 e il 26 febbraio in prima serata, e in replica su Rai3, la Rai contribuisce a far conoscere agli italiani la storia e le opere di Giuseppe Verdi e a sostenere questo grande progetto di salvaguardia, promozione e valorizzazione della casa-museo del compositore". "La musica ha un enorme potere - ha sottolineato il consigliere per la musica del ministro, Beatrice Venezi - poiché può essere veicolo di valori, di identità, di un immaginario collettivo, come accade nella musica di Giuseppe Verdi. L'acquisizione di un luogo simbolo in cui a lungo visse e operò uno dei padri della musica italiana, è un'operazione di grande valore che esalta ulteriormente il legame con le nostre radici". "Questa è una bella storia italiana. Il mondo dello spettacolo in maniera compatta saluta con favore questa importante iniziativa che ha il merito di valorizzare la figura di Giuseppe Verdi come elemento identitario del patrimonio culturale italiano. Sono tanti i teatri che si continuano ad aggiungere per promuovere l'iniziativa del governo e delle 14 fondazioni liriche. Il mondo dello spettacolo è qui per contribuire a salvaguardare l'identità del nostro Paese", ha infine considerato il presidente dell'Agis e Sovrintendente della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale, Francesco Giambrone. (Com)