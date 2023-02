Energia: Padoan (Unicredit), transizione verde richiede “ruolo attivo” dei privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica è una “tematica complessa” che richiede anche “un ruolo più attivo da parte del settore privato”. Lo ha dichiarato il presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan, durante la conferenza stampa convocata oggi a Roma dal gruppo Bei, costituito dalla Banca europea e dal Fondo europeo per gli investimenti, per presentare i risultati conseguiti in Italia nel 2022. La transizione energetica “è un processo complesso” che non deve indurre a “facili ottimismi”: presenta “costi elevati e richiede l'introduzione di molti capitali e la conversione delle risorse esistenti”, ha detto Padoan, secondo cui le “massicce e importanti” risorse pubbliche mobilitate a livello europeo risultano attualmente insufficienti a conseguire l'obiettivo. “È chiaramente necessario un ruolo più attivo del sistema privato, e questo è possibile solo se ci sarà un sistema d'incentivi che lo renderà conveniente”, ha aggiunto il presidente di Unicredit. (Res)