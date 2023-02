Libia: fonti “Nova”, false notizie su nomina nuovo sottosegretario al Petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono false le notizie riguardanti la nomina di Abdulrahman Swehli, influente politico della “città-Stato” di Misurata ed ex presidente dell’Alto Consiglio di Stato, l’organo consultivo che fa le veci del Senato in Libia, o del figlio Ishtiwi Swehli a sottosegretario al ministero del Petrolio del Governo di unità nazionale (Gun) per gli affari tecnici. Lo ha appreso “Agenzia Nova” da tre diverse fonti: una vicina alla famiglia Swehli, l’altra all’interno del Gun e un’altra all’interno del ministero del Petrolio. “Abdulrahman Swehli ha sempre messo in chiaro che non avrebbe accettato una posizione non eletta. E infatti non ha mai ricoperto una posizione non eletta nel governo. Anche le notizie riguardanti la nomina di Ishtiwi Swehli sono false”, riferisce la fonte della famiglia Swehli. Ieri, il quotidiano libico "Sada” aveva dato la notizia della nomina di Ishtiwi Swehli a sottosegretario al ministero del Petrolio “sulla base della decisione numero 55 del 2023 del Gun”. Il documento recante la suddetta decisione, datata 31 gennaio 2023, “è un fake”, riferisce a “Nova” la seconda fonte del Governo di unità nazionale. “Il ministro Mohammed Aoun non sa nulla al riguardo e non è stata ancora una decisione ufficiale”, conclude la terza fonte del ministero del Petrolio. (segue) (Lit)