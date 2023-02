Libia: fonti “Nova”, false notizie su nomina nuovo sottosegretario al Petrolio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualche giorno fa, Abdulrahman Swehli aveva definito l'accordo sul gas firmato da Eni e dalla National Oil Corporation (Noc) il 28 gennaio “il più importante da anni in questo settore vitale per il futuro della Libia”, aggiungendo che dovranno seguire “altri passi per rispondere alle esigenze di sviluppo per affrontare le sfide dei prossimi anni”. “La disputa politica non deve impedirci di sostenere la necessità di creare maggiori opportunità di lavoro per i giovani”, aveva aggiunto Swehli in un post su Facebook. Il riferimento è all'accordo da 8 miliardi di dollari per lo sviluppo di due giacimenti a gas, chiamati rispettivamente “Stuttura A” e “Struttura E”, firmato a Tripoli da Farhat Bengdara, presidente della compagnia petrolifera statale libica National Oil Corporation, e dall’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, alla presenza del premier del Governo di unità nazionale Abdulhamid Dabaiba, e del presidente del Consiglio dell'Italia, Giorgia Meloni. (segue) (Lit)