Trasporti: Carpano (Azione), Gualtieri visita cantieri ma lavoratori senza stipendio

- Mentre il sindaco si fa un giro tra i cantieri della Metro C, i lavoratori di Roma Metropolitane che gestiscono l’appalto non ricevono lo stipendio da due mesi, ma da Gualtieri non una parola. Si commenta da solo. Così Francesco Carpano, consigliere di Azione in Campidoglio. "La stazione appaltante della più grande opera del Comune e tra le maggiori in Italia è in liquidazione, con dipendenti in difficoltà personali gravissime. Il tutto mentre il fornitore del servizio delle fotocopiatrici aziendali ritira i macchinari per fatture non pagate e da qualche giorno anche la società che esegue le visite mediche di idoneità lavorativa, senza le quali per legge i lavoratori non potranno più entrare in cantiere, ha interrotto la fornitura - aggiunge. - Dire che è colpa della Raggi ormai non funziona più, Gualtieri ha avuto più di un anno per sistemare questa situazione vergognosa, ma non ci è riuscito. Ci aspettiamo delle risposte dalla Commissione Bilancio e Mobilità che abbiamo richiesto con le altre opposizioni e che deve essere convocata il prima possibile per capire cosa si sta facendo. Il comportamento del Comune nei confronti di questi lavoratori è di totale mancanza di rispetto", conclude. (Com)