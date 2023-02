Repubblica Ceca: Istituto italiano di cultura presenta libro su Alexander Dubcek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 30mo anniversario dalla scomparsa di Alexander Dubcek (7 novembre 1992) e del 55mo anniversario della Primavera di Praga, l'editore "Progetto Repubblica Ceca", guidato da Giovanni Usai, pubblica una raccolta di interviste a sedici personalità e studiosi legati alla figura dello storico politico cecoslovacco. Lo ha reso noto un comunicato dell’Istituto italiano di cultura di Praga, presso la cui Cappella barocca oggi pomeriggio ci sarà la presentazione in anteprima del volume, nel quadro delle celebrazioni per il centenario dell'apertura al pubblico dell'Istituto. All'evento saranno presenti anche alcuni degli intervistati, tra cui figurano ricercatori e politici, accademici e scienziati politici, storici ed intellettuali di diverse nazionalità. Il libro, curato dagli studiosi e giornalisti Amedeo Gasparini e Giuseppe Picheca, include interviste realizzate nel corso del 2022 con l'intento di raccogliere testimonianze e opinioni, valutazioni e ricordi legati alla figura dello statista, primo segretario del Partito comunista cecoslovacco (1968-1969) e in seguito, dopo la Rivoluzione di velluto, presidente dell'Assemblea federale della Cecoslovacchia (1989-1992). Il libro è introdotto da un intervento dell'ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca, Mauro Marsili, in cui, tra le altre cose, si rimarca come "tra i numerosi meriti del volume va annoverata la volontà di delineare la figura di Dubcek nella sua interezza, senza compromessi, attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto e di illustri studiosi che hanno approfondito luci e ombre di un personaggio storico dai peculiari connotati umani e politici". La pubblicazione, resa possibile anche grazie al supporto finanziario dell'ambasciata d'Italia a Praga, che ha sostenuto e patrocinato l'iniziativa insieme all'Istituto italiano di cultura e all'Istituto slovacco di Praga, ha un carattere no-profit e si propone di raggiungere una finalità benefica. (Vap)