Veneto: alla provincia di Verona quattro milioni di euro per interventi su rischio idrogeologico

- All'interno dei contributi stanziati su tutto il territorio regionale in materia di riduzione del rischio idrogeologico, al territorio veronese sono stati assegnati 4 milioni di euro. "La Regione continua a lavorare mettendo in opera azioni di prevenzione. Con i cambiamenti climatici i disastri naturali sono dietro l'angolo, nessuno ne è esentato e, per questo, bisogna essere pronti non solo ad intervenire ad affrontare la situazione emergenziale quando accade, ma anche e soprattutto ad agire preventivamente per cercare di ridurre o evitare il rischio idrogeologico, come alluvioni o frane - ha dichiarato Gianpaolo Bottacin, assessore regionale veneto al Dissesto idrogeologico -. L'attenzione che la Regione del Veneto sta rivolgendo all'ambiente si può toccare con mano soprattutto per i rischi idrogeologici e per la protezione delle aree verdi e della biodiversità". (Rev)