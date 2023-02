Lazio 2023: Rocca, al Sant'Andrea incontro affettuoso e costruttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di oggi "è stato un incontro da un lato affettuoso, perché in questa struttura ho lavorato per cinque anni, quindi ci sono tanti amici, tante persone con cui sono rimasto in ottimi rapporti. E poi un incontro costruttivo con il direttore generale per esaminare le sfide imminenti. È stata un'occasione per comprendere meglio quali sono, in questo momento, le complessità che sta affrontando la struttura". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, al termine di una visita all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove era presente anche il vice presidente della Camera dei Fabio Rampelli. (Rer)