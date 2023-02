Energia: Farina (Poste Italiane), dall'azienda “grande vocazione” alla transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poste Italiane “ha una grande vocazione” alla transizione energetica e condivide i medesimi obiettivi di sostenibilità ambientale con i suoi clienti e fornitori. Lo ha dichiarato la presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, durante la conferenza stampa convocata oggi a Roma dal gruppo Bei, costituito dalla Banca europea e dal Fondo europeo per gli investimenti, per presentare i risultati conseguiti in Italia nel 2022. L'azienda “ha maturato una politica verde già nel 2019, allo scopo di integrare nel suo modello imprenditoriale gli obiettivi della sostenibilità ambientale. Si tratta di propositi condivisi anche da clienti e fornitori”, ha dichiarato Farina, che ha inoltre illustrato il processo di transizione della flotta di recapito di Poste Italiane. “Il percorso di transizione della flotta genererà un valore complessivo di 25 milioni di euro. Si tratta di un processo iniziato proprio dai piccoli centri, che sono stati un vero e proprio laboratorio in questo senso”, ha evidenziato la presidente di Poste Italiane, aggiungendo che le colonnine di ricarica per i mezzi di trasporto postale sono attualmente presenti in 121 siti. (Res)