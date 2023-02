Italia-Usa: ambasciata a Washington organizza webinar per tutela marchi italiani negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata d’Italia negli Stati Uniti, di concerto con la Guardia di Finanza e l’Italian Trade Agency (Ita)-Ufficio Ice di New York, organizza per oggi, 2 febbraio, a Washington “Tutela del Made in Italy negli Usa”, un webinar sulla tutela dei marchi e brevetti sul mercato statunitense dedicato alle imprese italiane interessate ad operare negli Usa. “La protezione dei marchi e dei brevetti che rendono unico il Made in Italy nel mondo è tra le principali preoccupazioni dei nostri imprenditori quando si affacciano ai mercati esteri. Il ‘Sistema Italia’ negli Usa è pronto a tutelare le imprese italiane, in stretta collaborazione con le autorità americane”, ha evidenziato l’ambasciatrice Mariangela Zappia in merito all’iniziativa, secondo quanto riferito dalla Farnesina in una nota. Il webinar, giunto alla seconda edizione, mira ad informare gli imprenditori italiani interessati a operare negli Usa che i loro marchi e brevetti industriali sono tutelati sul territorio statunitense dalle competenti istituzioni italiane in loco in cooperazione con le autorità statunitensi. In particolare, sono impegnati in prima linea il “Desk assistenza e tutela della proprietà intellettuale e ostacoli al commercio” di Ice New York, che fornisce attività di prima assistenza, informazione, formazione e monitoraggio delle normative in materia di proprietà intellettuale e di accesso al mercato, nonché l’Ufficiale della Guardia di Finanza distaccato all’ambasciata di Washington D.C, che opera in raccordo con le agenzie di polizia statunitensi deputate alle investigazioni sulla contraffazione dei marchi e brevetti registrati in Usa. (segue) (Com)