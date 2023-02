Italia-Usa: ambasciata a Washington organizza webinar per tutela marchi italiani negli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sottolineato dal colonnello Alberto Nastasia, del Comando generale della Guardia di Finanza, “la salvaguardia del mercato dei beni e servizi costituisce un prioritario impegno per la Guardia di Finanza che, in piena sinergia con le Agenzie di law enforcement statunitensi, opera a contrasto delle organizzazioni criminali dedite, tra l’altro, alla produzione e alla distribuzione illegale di prodotti contraffatti. È condivisa convinzione che la tutela delle libertà economiche e dei consumatori rappresenti un presupposto imprescindibile per sostenere sviluppo e crescita. L’iniziativa promossa dall’ambasciata d’Italia a Washington potrà essere replicata in altre importanti aree geografiche”. Al webinar, moderato dalla corrispondente di "Class Cnbc" in Usa, Stefania Spatti, e accessibile online, interverranno, oltre all’ambasciatrice Zappia, anche Amedeo Teti, direttore generale presso il ministero per le Imprese e del Made in Italy, il colonnello Alberto Nastasia, del Comando generale della Guardia di Finanza, Marcello Di Laura, Special Agent del Homeland Security Investigation – National Intellectual Property Right Coordination Center, e Antonino Laspina, direttore dell’Ufficio Ice di New York e coordinatore della rete Ice Usa. Il programma prevede inoltre la testimonianza di alcune imprenditrici italiane e un’informativa dell’avvocato Daniela Morrison del Desk per la tutela della proprietà intellettuale e assistenza per gli ostacoli al commercio di Ice New York. Infine, alla luce del rinnovo dell’accordo tra Ice e Amazon, è previsto anche l’intervento di un rappresentante di Amazon che riferirà sull’impegno del gruppo per la tutela dei prodotti originali Made in Italy presenti sulla piattaforma. Per l’evento è stata creata una brochure che raccoglie utili riferimenti e consigli “guida” per l’imprenditore in merito alla protezione dei marchi e brevetti italiani sui mercati esteri. (Com)