Veneto: Scatto (Lega-Lv), turismo parte fondamentale economia regionale

- Il turismo "è parte fondamentale dell'economia del nostro Veneto e come tale ha bisogno di essere sostenuto". Lo ha dichiarato Francesca Scatto, consigliera regionale dell'Intergruppo Lega - Liga veneta e presidente della sesta Commissione consiliare, parlando del Piano del turismo del 2023 che è andato in discussione. "Nel Piano - ha spiegato - è ribadita l'importanza delle azioni a supporto del territorio che riguardano l'accoglienza con il coinvolgimento delle organizzazioni che gestiscono la destinazione turistica. Viene inoltre sottolineata l'importanza dell'offerta turistica sul digitale anche attraverso la mobilità sostenibile come i numerosi percorsi di cicloturismo che offre la nostra regione. Percorsi naturalistici di grandissimo livello che vanno dal Garda alla via del Mare e alle nostre splendide Dolomiti". Scatto ha, poi, ricordato "quanto sarà importante per l'economia della nostra Regione l'organizzazione delle Olimpiadi Milano - Cortina 2026. Tanto c'è da fare ancora per l'ospitalità turistica parlando di bike hotel e di riscoperta dei nostri territori attraverso il turismo lento. Tutto si sta incanalando verso una offerta turistica semplificata, grazie alla trasformazione in Smart tourism destination. Si parla di Carta dell'accoglienza e dell'ospitalità, anche in previsione delle Olimpiadi di Milano - Cortina del 2026. Parte fondamentale del nuovo turismo veneto, così come lo vogliamo concepire, parlando di sostenibilità - ha concluso Scatto -, è lo sviluppo del cicloturismo". (Rev)