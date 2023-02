Autonomia: Bonaccini, bozza Calderoli è sbagliata, pronti a mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- La bozza Calderoli sull'autonomia differenziata "non solo non mi convince, è proprio sbagliata e quindi non se ne farà nulla. Se vogliono andare avanti faremo una mobilitazione con tanta gente nel Paese". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, a margine di un'iniziativa a Bologna, commentando il disegno di legge sull'autonomia che andrà oggi in Cdm. "La bozza Calderoli va messa in un cassetto. In conferenza delle Regioni ho detto al ministro Calderoli di ritirare la bozza e lo fece. Ho ricevuto i complimenti da diversi presidenti di regioni del Sud guidate dal centrodestra", ha aggiunto Bonaccini. (Rin)