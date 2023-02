Energia: Benedetti (Danieli), azienda è impegnata nella decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viaggio verso la sostenibilità ambientale del gruppo Danieli prevede la riduzione dei consumi connessi alla lavorazione dell'acciaio e la riconversione dei processi produttivi. Lo ha dichiarato la vicepresidente della multinazionale, Camilla Benedetti, durante la conferenza stampa convocata oggi a Roma dal gruppo Bei, costituito dalla Banca europea e dal Fondo europeo per gli investimenti, per presentare i risultati conseguiti in Italia nel 2022. “Danieli sta lavorando sulla decarbonizzazione e sul consumo di energia”, ha evidenziato Benedetti, ricordando che la siderurgia è responsabile del 7,2 per cento delle emissioni a livello globale. La vicepresidente di Danieli prevede inoltre un forte aumento della domanda d'acciaio nei prossimi 30 anni, “un periodo molto sfidante” che richiede “un lavoro di squadra”, nonché la collaborazione “fondamentale” con istituti finanziari come la Banca europea per gli investimenti. (Res)