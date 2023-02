Roma: M5s-CR, su Regolamento antenne giunta dei migliori si boccia da sola e copia gli incapaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vi ricordate il Regolamento Antenne? Ebbene, la Giunta dei migliori è riuscita a bocciarsi da sola e a copiare gli incapaci. Il Regolamento nasceva come un valido strumento per contrastare la diffusione – spesso incontrollata – di impianti di telefonia mobile e delle loro evoluzioni para-tecnologiche. Così in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Raggi. "Per contrastare la nuova stagione di antenna selvaggia e garantire al contempo la corretta gestione del parco antenne nella Capitale, come M5s e Lista civica Virginia Raggi avevamo presentato lo scorso 3 ottobre un nuovo testo di Regolamento, aggiornandolo al panorama normativo esistente e affidando la stesura dello stesso alla consigliera del IX Municipio Carla Canale della Lista Civica Raggi e a Giuseppe Teodoro, già coordinatore dei comitati romani contro l'elettrosmog. Bene, il Regolamento venne puntualmente bocciato dalla attuale maggioranza capitolina, salvo poi essere ripresentato pressoché identico con delibera di Giunta Capitolina n.17 del gennaio 2023: insomma, un'opera di scopiazzatura condotta a regola d'arte. Che dire: non possiamo che essere contenti di aver contribuito a far cambiare rotta alle decisioni del sindaco Gualtieri, garantendo la tutela dei cittadini con un aggiornamento del regolamento sulle antenne e non con una sua abrogazione. I 'migliori' ancora una volta sono riusciti a prendere spunto dagli incapaci", concludono.(Com)