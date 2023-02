Piemonte: Magliano (Moderati) su report Anbi, aridità nuova normalità a cui bisognerà rispondere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il report settimanale dell'Osservatorio Anbi sulla risorse idriche fotografa una situazione drammatica: il Piemonte è la regione più arida d'Italia. Una situazione che non possiamo più definire ‘eccezionale’, ma che rappresenta una nuova ‘normalità’. Si prospetta per il presente e per il futuro prossimo un Piemonte via via più arido. Lo ha affermato in una nota stampa il consigliere regionale dei Moderati Silvio Magliano. “L’infrastrutturazione dovrà essere adeguata a queste nuove caratteristiche climatiche, a partire da una dotazione sufficiente di invasi e bacini idrici sul territorio. Del tema mi sono occupato in Consiglio Regionale in questi mesi e tornerò a chiedere alla giunta tutto l'impegno necessario per far fronte a questo nuovo, drammatico contesto. La portata di molti dei nostri fiumi è spesso ridotta della metà rispetto a 12 mesi fa, quando la situazione era già critica. Agricoltura, allevamento e industria stanno pagando un prezzo altissimo per questa situazione e, se questa situazione dovesse ripetersi nei prossimi anni, non potremo più dire che non si potesse prevedere. Regimentare, anche con i fondi del Pnrr, le acque di montagna per garantire disponibilità certa e costante è fondamentale”, ha concluso Magliano. (Rpi)