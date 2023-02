Cospito: Malan (Fd'I), nuovi interrogativi su visita Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, 'il Fatto Quotidiano' rivela nuovi importanti dettagli - che paiono non smentiti - sull'incontro tra autorevoli esponenti del Partito democratico e Alfredo Cospito lo scorso il 12 gennaio. Fermo restando che visitare dei detenuti è una prerogativa parlamentari che di per sé non implica condivisione o solidarietà, è però singolare che i quattro parlamentari abbiano incontrato anche i capi mafiosi, ma lo rivelino solo oggi, anzi lo ammettano, solo dopo l'articolo sul giornale diretto da Marco Travaglio. Pur non dando peso al fatto che lo stesso Cospito l'avesse consigliato, poiché - dice il senatore Verini - gli incontri sarebbero avvenuti comunque, resta da chiedersi se abbiano colto l'importanza della oggettiva saldatura e collaborazione tra Cospito e i boss e come - in questo contesto - non abbiano considerato inopportune le dichiarazioni a favore della revoca del 41 bis al terrorista anarchico rilasciate tre giorni fa dai deputati Peppe Provenzano e Andrea Orlando". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan.(Rin)