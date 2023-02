Viabilità: Anas, tra 8 e 9 febbraio chiusa la galleria "Costa Volpino" su ss42 per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha programmato gli interventi di manutenzione agli impianti tecnologici ed in particolare dei presidi antincendio installati all'interno della galleria "Costa Volpino" lungo la strada statale 42 "del Tonale e della Mendola", in provincia di Brescia. Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la statale verrà chiusa al traffico dal km 66,800 al km 68,800, in entrambe le direzioni, dalle ore 22 di mercoledì 8 febbraio fino alle ore 5 del giorno successivo. Durante le ore di chiusura, il traffico verrà deviato sulla viabilità loca e provinciale. Per i veicoli provenienti da Darfo/Boario Terme in direzione Bergamo dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Costavolpino e potranno reimmettersi sulla statale allo svincolo di Bersaglio; i veicoli provenienti da Bergamo in direzione Darfo/Boario Terme dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Bersaglio e potranno reimmettersi sulla statale allo svincolo di Costavolpino. (Com)