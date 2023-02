Cospito: Bonaccini, strumenti riservati usati come clava contro opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso Cospito "è successo qualcosa di incredibile e incomprensibile. Utilizzare dei strumenti riservati come clava contro l’opposizione non è degno di un dibattito civile". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna e candidato del Partito democratico, Stefano Bonaccini, a margine di un evento a Bologna. Quando "si accostano terrorismo e mafia ad un partito" bisogna stare "molto attenti alle parole che si usano", ha aggiunto. "Credo che il compito della politica sia quello di dire che siamo tutti uniti nel cercare di battere e stroncare il radicamento mafioso e il terrorismo", ha poi ricordato l'esponente dem. "Nessuno merita di morire in carcere in un Paese civile", ha concluso Bonaccini ribadendo però: "Guai a toccare il 41 bis".(Rin)