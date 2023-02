Speciale difesa: raid israeliani su Gaza in risposta a lancio di razzi nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) lanciato un attacco aereo sulla Striscia di Gaza durante la notte, in risposta al lancio di un razzo dall’enclave palestinese diretto verso il sud dello Stato ebraico. Lo hanno riferito le stesse Idf in un comunicato, spiegando di aver colpito un sito in cui il movimento palestinese Hamas immagazzina sostanze chimiche utilizzate per fabbricare razzi e un sito per la produzione di armi, entrambi situati al centro della Striscia di Gaza. Durante l'attacco, sarebbero stati lanciati alcuni razzi da Gaza verso il sud si Israele. Al momento non sono state registrate vittime. Hazem Qassem, portavoce di Hamas, ha definito gli attacchi israeliani una "continuazione delle aggressioni contro il popolo palestinese", e ha accusato il governo israeliano e le sue "politiche estremiste" di "aprire la porta a una possibile escalation”. Secondo fonti della sicurezza palestinese, gli attacchi aerei israeliani hanno colpito un centro di addestramento delle Brigate Ezzedine al Qassam, il braccio armato di Hamas, nel campo profughi di Maghazi al centro della Striscia di Gaza, e un altro sito a sud-ovest dell’enclave. Ieri sera un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza e diretto verso il sud di Israele è stato intercettato dal sistema di difesa aerea Iron Dome e le sirene di avvertimento antimissilistiche sono entrate in azione a Sderot, Ivim e Nir Am. (Res)