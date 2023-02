Speciale difesa: Usa, nuove sanzioni contro persone e aziende che sostengono complesso militare-industriale russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete per aggirare le sanzioni sarebbe guidata dal trafficante d’armi Igor Zimenkov, che insieme al figlio Jonatan ha partecipato ad una serie di progetti a sostegno dell’industria della difesa russa, tra cui il rifornimento di attrezzature e dispositivi ad alto contenuto tecnologico ad aziende russe, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Le sanzioni hanno anche colpito alcune aziende utilizzate da Zimenkov e dai suoi associati per portare avanti la propria attività: Asia Trading and Construction (insieme alla direttrice, Serena Bee Lin), società con sede a Singapore che avrebbe venduto elicotteri ad un Paese latinoamericano per conto dell’azienda russa Rostec; Texel Technology 2100, insieme all’amministratore delegato, Marks Blats; Elektrooptika Sia; Gbd Limited, che avrebbe fornito sistemi d'arma ad un Paese africano, inviando a Zimenkov pagamenti per milioni di dollari; Mateas Limited; Kliosa Limited; Vfc Solutions; U-Stone Limited; Gmi; e Es Defense Engineering Solutions. (Was)