Speciale difesa: Germania, il 203mo battaglione corazzato fornirà i Leopard all’Ucraina

20 luglio 2021

- Il 203mo battaglione corazzato dell’esercito tedesco fornirà i 14 Leopard 2A6 che la Germania ha destinato all’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, durante la visita che ha effettuato presso la sede del reparto ad Augustdorf. Come comunicato dal ministero della Difesa tedesco, presso il 203mo battaglione corazzato è “palpabile l’orgoglio”, ma anche “il dolore” per il trasferimento dei Leopard 2A6 all’ex repubblica sovietica. Tuttavia, “è chiaro che l’Ucraina necessita di ogni sostegno”. Come affermato da Pistorius, alla truppa “piange il cuore” per la consegna dei propri corazzati al Paese aggredito dalla Russia. Il ministro della Difesa ha quindi evidenziato di aver “promesso” al reparto che si impegnerà “con energia” affinché il 203mo battaglione corazzato venga riequipaggiato con i carri armati Leopard 2A7. (Geb)