Speciale difesa: Camerun, appropriazione indebita, ex ministro della Difea condannato a 30 di carcere

22 luglio 2021

- Un tribunale del Camerun ha condannato un ex ministro della Difesa, Edgar Alain Mebe Ngo'o, a 30 anni di carcere per appropriazione indebita di quasi 40 milioni di dollari. In una sentenza, il tribunale ha disposto anche il sequestro molti dei beni degli imputati, tra cui auto di lusso, case e titoli fondiari. Ngo'o è stato accusato di aver gonfiato i contratti per l'acquisto di attrezzature militari dal Brasile. Anche sua moglie, Bernadette, è stata giudicata colpevole di appropriazione indebita ed è stata condannata a 10 anni. La coppia ha negato ogni illecito e il loro avvocato ha già fatto sapere che presenterà ricorso contro la sentenza presso la Corte suprema. A sollevare il caso, nel 2010, era stato il giornalista camerunese Jules Koum Koum, poi morto in un incidente stradale. (Res)