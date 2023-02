Speciale difesa: Egitto, capo Stato maggiore esercito discute di cooperazione con omologo Benin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle forze armate egiziane, Osama Askar, ha incontrato l’omologo del Benin, Fructueux Candide Ahodegnon Gbaguidi, per discutere delle relazioni militari tra i due Paesi. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa egiziano. Durante l’incontro, le parti hanno discusso di una serie di questioni di mutuo interesse e delle prospettive di cooperazione militare tra le forze armate di entrambe le parti. Askar ha mostrato apprezzamento per le “illustri relazioni” dell’Egitto con il Benin, e per aver rafforzato i legami di cooperazione e partenariato in vari settori militari. Da parte sua, Fructueux Candide Ahodegnon Gbaguidi ha evidenziato "il ruolo influente e attivo dell'Egitto in tutte le questioni emerse all'interno del continente africano". (Cae)