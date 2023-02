Speciale difesa: Ucraina, “Axios”, Israele sta rivalutando la sua risposta all’invasione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo israeliano sta rivalutando la sua risposta all’invasione russa in Ucraina e sta valutando la possibilità di inviare sistemi d’arma difensivi a Kiev. E’ quanto hanno rivelato tre fonti israeliane al portale d’informazione “Axios”. Secondo quanto riferito dalle fonti, la revisione in corso è guidata dal Consiglio di sicurezza nazionale israeliano, con contributi anche da parte dei ministeri degli Esteri e della Difesa, nonché del Mossad. Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, avrebbe informato lunedì il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, di questa rivalutazione, rassicurandolo sulle intenzioni del suo esecutivo. Timoroso che tensioni con la Russia possano danneggiare i propri interessi di sicurezza in Siria, Israele ha finora respinto le richieste di fornire aiuti militari all’Ucraina, che sono provenute non solo da Kiev, ma anche dagli Stati Uniti. Tuttavia, segnala “Axios”, tra i vertici della difesa e dei servizi segreti israeliani si stanno moltiplicando le voci a favore di una soluzione di compromesso, ad esempio consentendo la fornitura di sistemi d’arma israeliani a Kiev per il tramite di terze parti. Le fonti del portale d’informazione statunitense hanno precisato comunque che è improbabile che il cambio della postura israeliana sia radicale. (Was)