Romania: Democracy Index, Bucarest all'ultimo posto in Ue per sviluppo criteri democratici

- La Romania è all'ultimo posto tra i Paesi dell'Unione europea in termini di democrazia e al 62mo posto nel mondo, con un punteggio di 6,45 secondo l'indice annuale delle democrazie elaborato dal settimanale britannico "The Economist". La classifica che prende in considerazione cinque criteri con cui esamina 167 Paesi. L'Ungheria precede la Romania in questa classifica. Lo studio ha quattro aree di classificazione: regimi autoritari, regimi ibridi, democrazie carenti e democrazie piene. Per stilare la graduatoria si tiene conto di cinque categorie di criteri: processi elettorali e pluralismo, funzionamento del governo, partecipazione politica, cultura politica e libertà civili. Con un punteggio di 6,45, la Romania appartiene alle "democrazie carenti", come la maggior parte degli stati dell'Europa centro-orientale (con l'eccezione dell'Austria, considerata una democrazia a pieno titolo), a cui si aggiungono Portogallo, Italia, Belgio, Grecia e Cipro. (segue) (Rob)