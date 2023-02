Romania: Democracy Index, Bucarest all'ultimo posto in Ue per sviluppo criteri democratici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stati nordici, oltre a Francia, Spagna e Germania sono classificati come "democrazie complete". Nella classifica generale, che comprende 167 Paesi, la Romania è al 62mo posto, mentre la Bulgaria è al 57mo (punteggio 6,53), l'Ungheria è al 56mo (punteggio 6,64) e la Polonia è al 47mo (punteggio 7,04). La Moldova, che nel 2021 è stata scelta come "Paese dell'anno" da "The Economist", perché ha migliorato maggiormente la propria immagine, occupa un meritorio 69mo posto nella classifica delle democrazie, con un punteggio di 6,23. (Rob)