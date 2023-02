Sardegna: via libera a stadio del Cagliari, da Regione arrivano 50 milioni in 4 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione da parte del Consiglio regionale della manovra finanziaria 2023-25 è arrivato anche il via libera per il finanziamento da 50 milioni in quattro anni (3 milioni per il 2023, 15 nel 2024, 12 nel 2025 e 20 nel 2026) per la realizzazione del nuovo stadio del Cagliari. L'assemblea sarda ha approvato all'unanimità la parte l'emendamento presentato dai capigruppo di maggioranza frutto dell'intesa fra il presidente della Regione, Christian Solinas, e Fratelli d'Italia che assicura la realizzazione del nuovo stadio secondo standard previsti per le competizioni internazionali ed entro i termini per ospitare i campionati europei 2032. La seconda parte, che prevede la realizzazione di una serie d'interventi come il nuovo ospedale cittadino, il nuovo polo di uffici regionali presso l'ex caserma Trieste-Stallaggio, il completamento del campus universitario di viale la Playa, oltre al potenziamento delle strutture universitarie lungo l'asse di via Trentino, è stata approvata con a voto segreto (27 favorevoli, 25 contrari, una scheda nulla e una bianca). (segue) (Rsc)