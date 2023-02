Sardegna: via libera a stadio del Cagliari, da Regione arrivano 50 milioni in 4 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del dibattito, Massimo Zedda, ex sindaco di Cagliari e consigliere dei Progressisti, ha osservato “il presidente della Regione, senza coinvolgere gli uffici e il Consiglio regionale, ha presentato il via libera a un accordo di programma. Pianifica e decide su Cagliari senza aver interloquito con la città. Il Consiglio comunale di Cagliari è stato esautorato”. Per Zedda, dietro l’accordo presentato da Solinas c’è un grande progetto di speculazione: “Si parla di stadio, nuovo ospedale a Sant’Elia, di nuovi alloggi per gli studenti, di nuovi uffici pubblici – ha detto Zedda – per lo stadio si individua l’area di Su Stangioni dove non si può fare nulla. Per gli uffici pubblici non si tiene conto che ci sono immobili inutilizzati e si pensa invece di consumare altro suolo. Con un’aggravante: per lo stadio e la nuova casa dello studente si individuano terreni privati nonostante ci siano spazi pubblici. Questa è un ossessione del presidente. Parliamo di un progetto complessivo di un miliardo e mezzo di euro. Ovviamente non si farà nulla. Solinas pretenderà che prima del 31 marzo il comune di Cagliari adotti una delibera speculare alla sua. Quando si voterà, queste aree che oggi valgono zero acquisteranno un valore altissimo. L’argomento oggi è lo stadio non la pianificazione urbanistica della città in barba alle regole”. (segue) (Rsc)