Sardegna: via libera a stadio del Cagliari, da Regione arrivano 50 milioni in 4 anni (3)

- Il capogruppo di Fdi Fausto Piga ha lamentato un “dibattito politico troppo condizionato dallo stadio di Cagliari ma solo perché ora è il momento di decidere dopo aver rinviato per 20 anni, una decisione non solo sulla casa del Cagliari calcio ma su un’opera di interesse pubblico che serve alla Sardegna, ad un quartiere come Sant'Elia ed alla città di Cagliari in vista dei prossimi campionati europei e dell’indotto che arriverà sul territorio. La Regione deve fare la sua parte in un progetto con potenzialità ambiziose, che per essere realizzato ha bisogno di un intervento pubblico per essere sostenibile e, da parte nostra, con l’emendamento che abbiamo presentato, volevamo aprire confronto della maggioranza per arrivare ad una soluzione condivisa, che garantisca risorse certe senza togliere nulla a cittadini, imprese e territori”. (Rsc)