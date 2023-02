Difesa: a Rheinmetall due ordini di munizioni per 57 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha comunicato di aver ricevuto due ordini nel settore delle munizioni per il fuoco indiretto, dal valore totale di 57 milioni di euro. Le commesse sono state assegnate a Rheinmetall Denel Munition, controllata del gruppo in Sudafrica. Un “cliente internazionale” ha ordinato cariche propellenti per 40 milioni di euro, mentre uno Stato parte della Nato acquisterà munizioni Assegai da 155 millimetri per 17 milioni di euro. Questi proiettili d'artiglieria possono essere utilizzati da ogni sistema compatibile con l'accordo di standardizzazione dell'Alleanza atlantica (Stanag), tra cui gli obici semoventi tedeschi Pzh 2000. Il direttore esecutivo di Rheinmetall Denel Munition, Jean-Patrick Helmsen, ha dichiarato: “Siamo molto lieti che due clienti, uno Stato membro della Nato e un Paese non Nato, abbiano nuovamente dato fiducia alle nostra tecnologia Assegai per il fuoco indiretto”. Il dirigente ha aggiunto: “Come costruttori di sistemi, lavoriamo costantemente per migliorare le nostre tecnologie all'avanguardia, così da poter fornire ai militari dei nostri clienti le soluzioni migliori, più affidabili”. (Geb)