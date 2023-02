Francia: sondaggio, 74 per cento cittadini favorevoli a videocamere di sorveglianza "intelligenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 74 per cento dei francesi è favorevole all'installazione di videocamere di sorveglianza "intelligenti" sulle vie pubbliche. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Odoxa per il quotidiano "Le Figaro". In occasione delle olimpiadi di Parigi del prossimo anno, le autorità hanno previsto nuovi metodi di videosorveglianza. Tra queste c'è la sorveglianza algoritmica, che a differenza del riconoscimento facciale utilizza l'intelligenza artificiale per reperire comportamenti sospetti.(Frp)