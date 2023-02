Lombardia 2023: Fontana, dai miei avversari modelli di sviluppo incompatibili con quel che vogliono i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui miei avversari dico solo che rappresentano due modelli di sviluppo sicuramente incompatibili con il modello che i lombardi hanno posto in essere. Vogliono cambiare tutto per non cambiare niente". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il suo intervento alla trasmissione televisiva "Agorà". Gli alleati di Majorino "hanno già detto che non bisogna fare più un metro di infrastrutture nuove e che bisogna chiudere i termovalorizzatori. di non volere nuovi grandi eventi" ha sottolineato il presidente uscente. "I cittadini devono decidere quale di questi modelli vogliono privilegiare - ha aggiunto Fontana. I lombardi "hanno dimostrato di apprezzare un modello fondato sulla sussidiarietà, sul rapporto tra pubblico e privato, sulla libertà di impresa. Uno sviluppo fondato sulla infrastrutturazione, sul miglioramento delle reti sia quelle materiali che quelle immateriali" ha concluso. (Rem)