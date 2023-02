Imprese: da Banco Bpm 20 milioni di euro per crescita green di Aboca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm ha perfezionato un'operazione di finanziamento "Obiettivo Sostenibilità" di 20 milioni di euro a favore di Aboca, realtà leader in Europa nel settore dei dispositivi medici a base di sostanze naturali, con sede a Sansepolcro (AR). L'accordo è funzionale a sostenere il piano aziendale di sviluppo 2022-24. Obiettivo Sostenibilità è il finanziamento, di tipo 'Sustainable Linked Loan', che prevede la condivisione con l'azienda di obiettivi di miglioramento in ambito sostenibilità grazie a specifici indicatori di performance (KPI ESG). In questo caso il KPI ESG individuato riguarda l'incremento della percentuale di energia derivante da fonti rinnovabili in rapporto al totale energia utilizzata. Il prestito è riconducibile al plafond di 5 miliardi "Investimenti Sostenibili 2020-2023" che Banco BPM ha pensato proprio per rispondere alle esigenze del mondo imprenditoriale, sempre più attento ai temi ESG, come quello della decarbonizzazione, che rappresenta una delle azioni più importanti per contrastare il cambiamento climatico. Aboca, con sede a Sansepolcro (AR), è una healthcare company italiana che realizza prodotti 100 per cento naturali per la cura della salute, tra cui dispositivi medici a base di sostanze e integratori alimentari. Con oltre 1.400 dipendenti, 32 brevetti registrati e una distribuzione che raggiunge 26 Paesi nel mondo, l'azienda opera su un ciclo produttivo verticalmente integrato: a partire dalle piante medicinali – coltivate in circa 1.700 ettari in regime biologico – estrae complessi molecolari naturali basati su evidenze mediche e scientifiche ottenute dai propri laboratori di R&S secondo l'approccio della System Biology e Systems Medicine, che permettono di studiare il potenziale delle sostanze vegetali per curare la salute dell'organismo umano nel suo complesso e in relazione all'ambiente in cui esso vive. L'azienda è una Società benefit certificata B-Corp, standard internazionale che garantisce il rispetto di rigorosi criteri di sostenibilità ambientale e sociale. (segue) (Rin)