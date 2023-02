Imprese: da Banco Bpm 20 milioni di euro per crescita green di Aboca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aboca è un'impresa dinamica che da oltre quarant'anni si impegna a coniugare la crescita economica al rispetto per le persone e la natura, l'internazionalizzazione al legame col territorio – ha commentato Marco Notari, responsabile Mercato Corporate Centro-Nord di Banco BPM –. Siamo orgogliosi di essere al fianco di Aboca sostenendola in un piano di sviluppo improntato su innovazione e sostenibilità, due asset strategici che ci vedono in prima linea con i nostri prodotti e servizi a supporto delle imprese e del Paese". "Grazie all'importante finanziamento di Banco BPM – ha affermato Massimo Mercati, Ad di Aboca – possiamo accelerare in modo decisivo il nostro percorso verso l'autonomia energetica. Oggi i costi dell'energia gravano fortemente sulle marginalità aziendali e le fonti non rinnovabili hanno un impatto negativo su bilanci e ambiente. Perciò, coerentemente a quanto previsto dal nostro statuto di Società Benefit, lavoriamo da tempo su questi aspetti acquistando solo energia proveniente da fonti rinnovabili, producendo energia da fotovoltaico e ottimizzando tutti i processi della nostra filiera produttiva: oggi, grazie al finanziamento di Banco BPM, possiamo sviluppare e rafforzare questo processo e realizzare nuovi impianti per la produzione di energia pulita", ha concluso. (Rin)