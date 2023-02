Trasporti: Gualtieri, per Expo 2030 la Metro C collegherà piazza Venezia con Tor Vergata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 2030, qualora Roma si aggiudicasse Expo, la linea C della metropolitana collegherà il centro storico della Capitale, fino alla fermata piazza Venezia, con l'area di Tor Vergata, grazie alla diramazione di Metro C. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del sopralluogo al cantiere della stazione Porta Metronia di Metro C. "Rispetto al tratto Venezia-Clodio di Metro C - ha detto il sindaco - siamo in grado, grazie al finanziamento integrale inserito nella legge di bilancio, di far partire in parallelo gli scavi fino a Farnesina e anche sull'altra tratta. Questo ha permesso un'accelerazione sui lavori di questa tratta. Apriremo la stazione di piazza Venezia per il 2030, ma in parallelo sarà già in atto lo scavo per il completamento di tutta la Metro C e speriamo per il 2033 di aver completato l'intera infrastruttura. Per il 2030, anno di Expo, ci sarà quindi Venezia, altra stazione museo, ma ci sarà anche Tor Vergata, che saremo in grado di realizzare se vinceremo la candidatura, oltre alla tratta preesistente, con queste fermate uniche al mondo di Colosseo e Porta Metronia".(Rer)