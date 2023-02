Trasporti: Gualtieri, ok tempi su stazione Porta Metronia di Metro C, aprirà entro Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La stazione Porta Metronia di Metro C aprirà entro il Giubileo del 2025 anche se "il ritrovamento della caserma romana ha prodotto un ritardo che poi è diventato un'opportunità". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del sopralluogo al cantiere della stazione Porta Metronia di Metro C. "La metropolitana consentirà di conoscere la Roma del sottosuolo, sarà possibile camminare dove si trovavano 800 legionari della centuria dell'imperatore Traiano - ha spiegato Gualtieri -. Siamo perfettamente in linea con i tempi, ringrazio davvero Roma Metropolitane, Metro C e i lavoratori per questo intervento fondamentale e straordinario. In questo caso ringraziamo anche la Sovrintendenza e gli archeologi perché qui si tratta davvero di una stazione che sarà unica al mondo, con una caserma romana meravigliosa che si potrà visitare: un ritrovamento senza precedenti con la prima e unica immagine della personificazione di Roma, trovata sul fondo di una coppa dorata. Si preannuncia un'opera non solo fondamentale per la mobilità, che fa parte dell'impegno che vede coinvolto anche il ministro Salvini che ringrazio, ma anche un unicum dal punto di vista di una stazione museo in cui la parte museale sarà di un'importanza storico-artistica unica e senza precedenti. I tempi sono in linea e la parte dei lavori si concluderà tra pochi mesi, poi a ottobre sarà chiuso il cantiere con già tutto l'allestimento del museo completato. Dopodiché - ha concluso - per l'operatività si tratterà di raccordarsi con l'apertura della stazione Colosseo, con l'obiettivo confermato di partire per l'inizio del Giubileo con Porta Metronia e Colosseo".(Rer)