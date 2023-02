Lombardia 2023: Roggiani (Pd), quello di Fontana è un modello di governo disastroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono d’accordo con il Presidente Fontana: il nostro modello di governo è totalmente incompatibile sia con il suo, che è stato oggettivamente un disastro, che con quello della Moratti, del quale ormai non si capisce più nulla stando alle opposte visioni politiche tra lei e le liste che la sostengono. Con trasporti indegni per la Regione motore del Paese, interi territori abbandonati, la pessima gestione sanitaria e i gravissimi errori compiuti durante la pandemia, la Giunta Fontana dovrebbe chiedere scusa ai lombardi che hanno pagato il prezzo del suo malgoverno. Il centrosinistra con la candidatura di Majorino propone un programma completamente differente: una nuova mobilità sostenibile, il potenziamento delle infrastrutture, una sanità che proprio in funzione degli sbagli commessi vogliamo sia più efficiente e vicina alle persone, che non lasci indietro nessuno. Come stiamo dimostrando alla guida dei principali comuni lombardi, il nostro modello guarda al futuro, al benessere dei cittadini e alla salvaguardia dell’ambiente e dei territori. Tutto l’opposto dei modelli Fontana e Moratti”. Lo afferma la deputata Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd Milano.(Com)