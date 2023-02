Municipio Roma III: M5s, consiglio salta ancora, maggioranza pensa solo a campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "per l'ennesima volta è saltata la convocazione del consiglio municipale. In piena campagna elettorale la maggioranza del Municipio Roma III non solo non è in grado di produrre atti, ma non è neanche in grado di garantire la presenza dell'ufficio di presidenza per discutere quantomeno i question time presentati dall'opposizione". Lo affermano in una nota i consiglieri del Municipio Roma III, Dario Quattromani e Marina Battisti del Movimento 5 stelle. "Impossibile collaborare in sinergia con questi politicanti, che non mancano una volta di presenziare a eventi pubblici per avere più visibilità invece di lavorare concretamente nelle sedi preposte a beneficio di chi li ha votati", concludono. (Com)