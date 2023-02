Repubblica Ceca: sondaggio, 82 per cento degli Ad si attende una recessione quest’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’82 per cento degli amministratori delegati nella Repubblica Ceca si attende una recessione nel 2023. E’ quanto risulta da un sondaggio condotto dalla società di consulenza PwC su 200 Ad cechi tra novembre e dicembre 2022. Tra coloro che si aspettano una recessione, il 30 per cento ritiene che sarà significativa. Soltanto il 7 per cento reputa che ci sarà una crescita. Dalla rilevazione emerge che i dirigenti d’azienda cechi sono più pessimisti dei loro colleghi stranieri (Vap)