Ucraina: ambasciata polacca a Roma, non è vero che Varsavia vuole annettere l’ovest del Paese

- Non è vero che la Polonia vuole annettere la parte occidentale dell'Ucraina e che sono stati elaborati piani per impadronirsi dei territori ucraini un tempo appartenenti alla Polonia. Lo ha riferito in un comunicato l’ambasciata polacca a Roma. E’ altrettanto falso che la televisione polacca mostri l'Ucraina occidentale “come parte della Polonia sulle mappe delle previsioni del tempo (le immagini che girano sui social media con presunti casi sono false e costruite)”, che il governo polacco stia inviando soldati polacchi “a combattere in Ucraina e che, di concerto con gli Stati Uniti, stia pianificando un qualsiasi tipo di ingresso di militari polacchi in guerra”. Non è nemmeno vero che in Polonia abbiano avuto luogo “sepolture di massa dei mercenari polacchi” e che “i giovani fuggano in massa dalla Polonia verso la Germania per evitare di essere chiamati alle esercitazioni militari (i video pubblicati sui social media che mostrano presunte code di auto al confine tra Polonia e Germania sono falsi)”, ha spiegato il comunicato. “La diffusione di false informazioni e della propaganda russa è uno strumento particolarmente pericoloso della guerra ibrida, diretto sia contro l'Ucraina che contro i Paesi dell'Unione europea e della Nato. L'obiettivo di queste operazioni informative-psicologiche è principalmente quello di minare il sostegno all'Ucraina, distruggere l'unità della Nato e la fiducia reciproca tra gli alleati, creare caos interno nei Paesi che sostengono l'Ucraina, nonché un senso di paura nelle società occidentali”, si legge nel comunicato della sede diplomatica. L’ambasciata ha inoltre invitato la stampa italiana a non usare come fonte il portale web “Niezalezny Dziennik Polityczny", noto per essere “uno strumento di diffusione della propaganda filorussa in Polonia”. (Res)