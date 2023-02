Taiwan: Covid, obbligo test rapido per arrivi internazionali sarà revocato il 7 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I viaggiatori in arrivo a Taiwan non saranno più tenuti a sottoporsi ad un test rapido per la diagnosi del Covid-19 a partire dal 7 febbraio prossimo. Lo ha riferito il Centro di comando epidemico (Cecc), aggiungendo che gli arrivi internazionali dovranno soltanto monitorare le proprie condizioni di salute per una settimana. Un test rapido sarà somministrato a domicilio soltanto se nel suddetto periodo dovessero insorgere sintomi legati al virus. In base alle disposizioni attualmente in vigore, le autorità sanitarie di Taiwan richiedono ai viaggiatori dall’estero di effettuare un tampone rapido al loro arrivo. (Cip)